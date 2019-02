Live Supersoccer TV! LINK Live Streaming Garuda Select Vs Gillingham FC U-17 di Inggris Rabu (27/2)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Garuda Select Vs Gillingham FC U-17 dalam laga uji coba di Inggris pada Rabu (27/2/2019) via my supersoccer.tv

Jadwal siaran langsung Garuda Select Vs Gillingham FC U-17 secara live supersoccer tv dimulai pukul 19.00 WIB

Live Streaming Garuda Select Vs Gillingham FC U-17 dalam laga uji coba di Inggris dapat ditonton di situs supersoccer.tv ( link streaming ada di tubuh berita ini)

Pertandingan lawan Gillingham FC U-17 ini menjadi uji coba kelima Garuda Select selama berlatih di Inggris setelah sebelumnya menang melawan Macclesfield FC dan MK Dons.

Ya, Perjuangan tim Garuda Select di Inggris bisa disaksikan melalui live streaming Supersoccer TV.

Pada pertandingan selanjutnya, Garuda Select akan menghadapi Gillingham FC U-17 dan bisa disaksikan melalui live streaming di Supersoccer TV.

Pertandingan antara Garuda Select vs Gillingham FC U-17 akan digelar pada Rabu (27/2/2019) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan tersebut akan ditayangkan secara live dan eksklusif di SuperSoccerTV, seperti dilansir BolaSport.com dari akun Instagram @mysupersoccer.

Adapun, pertandingan melawan Gillingham FC U-17 adalah laga terakhir pada bulan Februari.