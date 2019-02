Perasaan Maia Estianty & Irwan Mussry Kembali ke Masjid Camii, Tempat Nikah Syahrini & Reino Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ini perasaan Maia Estianty dan Irwan Mussry kembali ke Masjid Camii Tokyo Jepang yang juga tempat nikah Syahrini dan Reino Barack.

Pengusaha Irwan Mussry dan Maia Estianty mengunjungi Masjid Camii, Tokyo, Jepang pada Rabu (27/2/2019).

Di masjid yang membuat Reino Barack dan Syahrini berstatus suami istri itulah mereka menikah pada 28 Oktober 2018 lalu. Hal itu diketahui dari foto yang diunggah Irwan Mussry di akun Instagram-nya, @irwanmussry.

Dalam foto itu Irwan dan Maia berpose di depan masjid yang berlokasi di kawasan Shibuya, Tokyo tersebut.

Baca: Syarat Menikah di Luar Negeri Seperti Syahrini & Reino Barack dan Maia Estianty & Irwan Mussry

Baca: Ahmad Dhani Akan Bebas 3 Hari Lagi, Pengacara Suami Mulan Jameela Sebut Alasan dan Syaratnya

Baca: Kekasih Billy Syahputra, Hilda Vitria Galau Saat Kriss Hatta Didoakan Berjodoh dengan Ayu Ting Ting

Baca: Jadwal Live Liga Inggris Pekan 28 Malam Ini RCTI - MNC TV Liverpool vs Watford, Chelsea vs Tottenham

Foto kedua menunjukkan Irwan dan Maia bergandengan tangan menuruni tangga masjid.

"Walking down memory lane this fine morning, visiting Camii Mosque in Tokyo, as Mr and Mrs Mussry. #intokyo #japan #memorylane #happy #blessed #goodmorning," tulis Irwan seperti dikutip Kompas.com, Rabu (27/2/2019).

"Berjalan menyusuri jalan kenangan di pagi yang cerah ini, mengunjungi Masjid Camii di Tokyo, sebagai Tuan dan Nyonya Mussry," demikian artinya dalam bahasa Indonesia.

Maia Estianty juga memposting foto serupa.

"Tempat bersejarah kami menjadi suami istri... Masjid Camii Tokyo.

@irwanmussry

#tokyo #happycouple #alhamdulillah #happywife #semakintuasemakinbahagia #irwanmussry," tulisnya.

Kehadiran Maia Estianty dan Irwan Mussry di Masjid Camii, Tokyo, Jepang bertepatan dengan pernikahan Syahrini dan Reino Barack yang digelar di lokasi yang sama.