Foto Syahrini Pakai Gaun Pengantin Diposting Desainer, Dipakai Nikahi Eks Luna Maya, Reino Barack?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Foto Syahrini memakai gaun layaknya pengantin diposting lagi oleh Hengki Kawilarang. Dipakai saat pernikahan dengan mantan kekasih Luna Maya, Reino Barack?

Ya, desainer ternama Indonesia, Hengki Kawilarang kembali mengunggah potret Syahrini saat ramai soal pernikahannya dengan mantan Luna Maya, Reino Barack.

Perancang busana yang juga langganan Syahrini membuat gaun ini terlihat mengunggah potret istri Reino Barack itu dalam balutan gaun putih glamor.

Gaun yang dikenakan Syahrini terlihat berlengan panjang.

Syahrini juga terlihat mengenakan penutup kepala berwarna senada dengan gaun yang ia kenakan.

Apakah ini gaun yang dipakai Syahrini di hari pernikahannya dengan Reino Barack di Masjid Camii Tokyo, Jepang?

Hengki Kawilarang tidak berkomentar apa pun terkait gaun tersebut.

Dia hanya menyampaikan kebagahiaannya mendengar Syahrini telah resmi menikah dengan Reino Barack.

"I heard the good news from the land far far away... happy journey in your new life... (Aku mendengar kabar bahagia dari pulau yang jauh di sana, selamat menempuh hidup baru)," tulis Hengki sembari memention akun Instagram Syahrini.

Foto Syahrini Pakai Gaun pengantin (Instagram/hengkikawilarang_designer)

Sebelumnya, dia memposting foto Syahrini dengan memakai gaun.