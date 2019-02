Hancurnya Hati Luna Maya Usai Reino Barack Nikahi Syahrini, Denny Darko Sebut Sampai Begini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Satu nama yang turut disorot di hari pernikahan Syahrini dan Reino Barack tentu saja adalah Luna Maya.

Sebelum menikahi Syahrini, Reino Barack dan Luna Maya menjalani hubungan lima tahun lamanya.

Karenanya, di hari pernikahan Syahrini dan Reino Barack kemarin, Rabu (27/02/2019) Luna Maya turut mendapat simpati dan dukungan dari warganet di akun Instagramnya.

Sementara itu Luna Maya tak tinggal diam, seolah membenarkan dirinya sedang galau, Luna menuliskan kata-kata bijak tentang cinta dan luka.

Namun sayang tak lama setelah Luna Maya mengunggah kata-kata tersebut ia lantas menghapusnya.

Beberapa akun gosip Instagram berhasil mengabadikan kata-kata tersebut pun menyebarkannya di dunia maya.

"Don't love too deeply until you're sure that the other person loves you with the same depth. Because the depth of your love today is the depth of your wound tomorrow," tulis Luna Maya.

Kata-kata tersebut berarti:

Jangan terlalu mencintai sampai kamu yakin orang lain juga mencintaimu dengan level yang sama. Sebab dalamnya cintamu hari ini adalah dalamnya luka yang kau terima di kemudian hari.

insta story Syahrini ()

Ayu Dewi yang merupakan sahabat anggota geng Luna yakni Mentri Ceria juga tak absen untuk memberikan dukungan. Istri Regi Datau ini mengunggah sebuah kalimat ke InstaStory miliknya seolah ditujukan pada Luna.