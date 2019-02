Jadwal Liga Inggris Pekan 29 Live RCTI dan MNC TV, Ada Everton vs Liverpool, Tottenham vs Arsenal

Laga Manchester United vs Liverpool Liga Inggris Pekan 27, Minggu (24/2/2019)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris pekan 29 Live RCTI dan MNC TV, Sabtu (2/3/2019) hingga Minggu (3/3/2019) akan tersaji.

Sebagian laga Liga Inggris Pekan 29 akan disiarkan langsung dan live streaming RCTI dan MNC TV serta Bein Sports.

Terdapat tiga pertandingan derby dalam satu pekan yakni Tottenham Hotspurs vs Arsenal, Fulham vs Chelsea dan Everton vs Liverpool.

Liga Inggris pekan 29 akan dibuka dengan pertandingan Derby London Utara antara Tottenham Hotspurs menghadapi Arsenal di Wembley Stadium yang digelar Sabtu (2/3/2019) .

Pertemuan keduanya selalu menyajikan partai dengan intensitas tinggi mengingat gengsi dan sejarah perseteruan kedua kesebelasan yang cukup panjang.

Di pertemuan perdana keduanya, Arsenal sukses mengalahkan Tottenham dengan skor 4-2 di Emirates Stadium.

Di hari yang sama, Manchester United akan menjamu klub papan bawah Southampton di Old Trafford.

Manchester United berpeluang untuk bisa mengalahkan Southampton di laga ini, The Red Devils memerlukan kemenangan untuk bisa menempel ketat Arsenal di posisi empat dan lolos ke zona Liga Champions.

Sedangkan klub sesama kota Manchester yakni Manchester City akan bertandang ke markas Bournemouth.

Di hari Minggu duel sesama tim dari London akan tersaji ketika Chelsea bertandang ke markas Fulham di Craven Cottage.