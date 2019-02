Jadwal Siaran Langsung Bein Sports Liga Italia Pekan 26 : Lazio vs Roma & Juventus vs Sampdoria

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia Serie A Pekan 26 di Bein Sports akan tersaji. Laga-laga seru pekan ini akan disajikan.

Sebanyak 10 pertandingan Liga Italia Serie A pekan 26 akan tersaji mulai Sabtu (2/3/2019) hingga Senin (4/3/2019) dini hari.

Laga yang patut dinanti di antaranya Lazio vs AS Roma dan Napoli vs Juventus.

Pertandingan Lazio vs AS Roma akan disiarkan langsung di Bein Sports 1 sedangkan Napoli vs Juventus akan disiarkan langsung di Bein Sports 3.

Duel Cagliari vs Inter Milan akan menjadi laga pembuka Liga Italia Serie A pada pekan 26 kali ini.

Kemudian disusul laga Empoli vs Parma.

AC Milan akan menjamu tim peringkat 11, Sassuolo, pada Minggu dini hari.

Selanjutnya tersaji big match Derby della Capitale, Lazio vs Roma.

Keesokan harinya, Senin (4/3/2019), Atalanta dan Fiorentina kembali bentrok setelah kedua tim bertemu di ajang semifinal Coppa Italia.

Adapun laga penutup pekan 26 Liga Italia Serie A menyajikan big match Napoli vs Juventus.