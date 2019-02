Jembatan Penghubung Dua Desa Putus, Kabupaten Banjar Tak Berdaya Perbaiki karena Masalah Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Menjadi kendala bagi Dinas PUPR Kabupaten Banjar dalam menangani putusnya jembatan yang menghubungkan Desa Artain dengan Desa Banuariam Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar adalah masuk dalam wilayah konservasi Tahura Provinsi Kalsel.

Jembatan tersebut diketahui putus sudah dua tahun lalu.

Diungkapkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar, M Hilman didampingi Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Banjar, M Solhan bahwa jembatan penghubung antara desa artain dan desa Banua Riam panjangnya sekitar 150 meteran.

Awalnya jembatan tersebut dibangun oleh masyarakat setempat secara swadaya namun putus karena kondisi alam desa setempat, air pasang dengan arus yang cukup deras.

“Namun dari BPBD Banjar tidak bisa menerbitkan jembatan tersebut putus karena banjir karena memang kondisi geograrisnya demikian, sehingga ini menjadi kendala lainnya bahwa Dinas PUPR tidak bisa menangani jembatan tersebut. Panjang jembatan yang rusak sekitar 32 meteran,” katanya, Kamis (28/2).

Dia menjelaskan, ada tahapan-tahapan agar APBD bisa digunakan dalam penanganan jembatan. Kendala lainnya adalah jembatan tersebut tidak tercatat dalam aset Pemkab Banjar, karena juga kawasan tersebut tidak tehubung sistem jaringan transportasi darat maka tidak memungkinkan.

“Terlebih lagi, kawasan tersebut berada pada hutan konservasi. Karena itulah menjadi hambatan sistem jaringan tersebut, data kami ada 8 desa di Kecamatan Aranio yang masuk dalam kawasan konservasi,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan, bisa ditangani APBD jika ada faktor-faktor pendorong. Pertama adalah yang sifatnya rusak karena bencana, kedua bisa melalui pola perencanaan bottom up atau top down dan untuk jembatan tersebut bisa secara bottom up, artinya bisa melalui Musrenbang mulai tingkat desa.

Namun menurut Hilman, sayangnya sudah sekitar dua tahun belum diusulkan oleh aparatur desa setempat melalui musrenbang. Dirinya seraya memperlihatkan data Musrenbang dari 2018, 2019 untuk dikerjakan 2020, untuk jembatan yang viral di media sosial itu tidak diusulkan.

“Memang pada dasarnya negara harus hadir bagi masyarakatnya dan memberikan pelayanan, pada intinya kami siap menangani jembatan putus tersebut tetapi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Karena kawasan konservasi maka terlebih dulu jika ingin menanganinya terlebih dulu harus izin dengan pengelola Tahura, selanjutnya bisa kami tangani karena desakan masyarakat yang menuntut agar ada perbaikan,” ujarnya lagi.