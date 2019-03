Billy Syahputra Beri Tanggapan Status 'Galau' Hilda Vitria , Ini Doa Kriss Hatta untuk sang Mantan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Billy Syahputra memberikan tanggapannya soal status 'galau' Hilda Vitria yang dia unggah pada Selasa (26/02/2019) serta Kriss Hatta berikan do'a untuk pasangan kontroversial itu.

Beberapa hari ini santer terdengar kabar Hilda Vitria dan Billy Syahputra yang mengakhiri hubungan asmara mereka.

Kabar putusnya Billy Syahputra dan Hilda Vitria itu turut dikuatkan dengan pernyataan Uya Kuya, rekan Billy di program TV.

Di tambah, Hilda juga mengunggah foto di Instagramnya dengan keterangan foto yang cukup mengundang tanya netizen.

Di Instagram Hilda Vitria, wanita tersebut mengunggah foto dengan keterangan kata-kata bijak tentang melepaskan masa lalu.

Foto yang diunggah Hilda tersebut menunjukkan penampilannya yang tidak biasa.

Hilda tak menunjukkan wajahnya, melainkan foto dirinya dibalik tirai transparan.

Let go of your past, so you can create a better future, an amazing, abundant future (Lepaskan masa lalumu, hingga kau bisa membuat masa depan yang lebih baik, yang berlimpah dengan hal-hal luar biasa)," tulis Hilda, Selasa, (26/02/2019).

Malam harinya, Hilda kembali mengunggah foto dirinya yang membelakangi kamera dengan latar pemandangan malam dari tempatnya berdiri.

Wanita kelahiran 1995 itu nampak mengenakan gaun mini hitam bermotif.