LINK Live Streaming Real Madrid vs Barcelona di Liga Spanyol Pekan 26 Sabtu (2/3), Live beIN Sport 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - LINK live streaming Real Madrid vs Barcelona di La Liga Spanyol pekan 26 pada Sabtu (2/3/2019), Live beIN Sport 2

Laga El Clasico Real Madrid vs Barcelona disiarkan langsung via link live streaming beIN Sport 2. Live Streaming Real Madrid vs Barcelona juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Real Madrid vs Barcelona juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Laga Real Madrid vs Barcelona di Liga Spanyol pekan 26 live Bein Sports 2 digelar di Stadion Santiago Bernabeu.

Baca: Penampakan Perdana Syahrini dan Reino Barack di Publik Pasca Pernikahan, Incess Sudah Berhijab?

Baca: Billy Syahputra Beri Tanggapan Status Galau Hilda Vitria , Ini Doa Kriss Hatta untuk sang Mantan

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 29, Tottenham Hotspurs vs Arsenal & Everton vs Liverpool

Baca: Blak-blakan Natasha Wilona Soal Status Verrell Bramasta Usai Dikabarkan Didekati Anak Hotman Paris

Laga bertajuk El Clasico tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 02.40 WIB.

Real Madrid berambisi raih kemenangan di kandang demi memangkas jarak dengan Barcelona di papan klasemen sementara Liga Spanyol musim 2018/2019.

Real Madrid saat ini berada di posisi ketiga dengan total 48 poin, terpaut 9 poin dengan pimpinan klasemen, Barcelona dengan torehan 57 poin.

Live Streaming Barcelona vs Real Madrid (instagram/bolasport)

Berikut Prediksi susunan pemain Real Madrid Vs Barcelona:

Real Madrid: 1-Keylor Navas; 2-Dani Carvajal, 4-Sergio Ramos, 4-Raphael Varane, 23-Sergio Reguilon; 14-Casemiro, 8-Toni Kroos, 10-Luka Modric; 28-Vinicius Junior, 9-Karim Benzema, 17-Lucas Vazquez

Barcelona: 1-Marc Andre Ter Stegen; 10-Sergi Roberto, 3-Gerrard Pique, 15-Clement Lenglet, 18-Jordi Alba; 4-Ivan Rakitic, 22-Arturo Vidal, 5-Sergio Busquets; 11-Ousmaned Dembele, 9-Luis Suarez, 10-Lionel Messi