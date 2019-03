Orang Terdekat Bagikan Foto Pernikahan Syahrini dan Reino Barack, Sebut Tunggu Aslinya Eks Luna Maya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Sayhrini resmi menjadi istri pengusaha, Reino Barack. Syahrini dipersunting mantan kekasih Luna Maya, Reino Barack, mantan kekasih Luna Maya pada Rabu pagi (27/2/2019) lusa lalu di Masjid Tokyo Camii, Jepang.

Reino Barack dan Syahrini melangsungkan pernikahan secara tertutup. Tertutupnya penikahan mereka membuat publik penasaran dengan penampilan Syahrini dan mantan kekasih Luna Maya di acara pernikahan tersebut.

Lantran video dan foto yang beredar di media sosial pernikahan Syahrini dan Reino Barack dihadiri tamu penting mulai dari artis papan atas Tanah Air hingga pengusaha ternama, juga turut dihadiri tokoh politik.

Suasana di dalam Masjid Camii tempat menikahnya Syahrini dan Reino Barack pun dibagikan oleh akun Instagram @teamsyahreino.

Baca: Doa Romantis Reino Barack Usai Resmi Jadi Suami Syahrini, Mantan Luna Maya Banjir Pujian

Baca: Balasan Mulan Jameela Atas Sindiran Nikita Mirzani Pada Ahmad Dhani, Karena Menangis Untuk Safeea

Baca: Dewi Perssik Bongkar Hubungan Suami Ashanty, Anang Hermansyah dengan Kakaknya Saat Jenguk Ayahnya

Terlihat di dalam masjid tersebut beberapa anggota keluarga menggunakan kebaya bernuansa pink.

Melansir dari akun media sosial Instagram Desainer Hengki Kawilaran, Kamis (28/2/2019) kerabat dekat Syahrini itu menunjukkan potret istri Reino Barack.

Syahrini tampak cantik dengan gaun berwarna keabu-abuan.

Unggahan tersebut ditambahi dengan keterangan yang mengatakan bahwa Hengki Kawilarang mendengat kabai baik dari negeri yang sangat jauh.

Ungkapan tersebut dituliskan Hengki Kawilarang menggunakan bahasa Inggris.

Baca: Pesan Gading Marten Pada Calon Gisella Anastasia, Agar Lakukan Ini Demi Gempita

Baca: Al Ghazali Jadi Saksi Verrell Bramasta Ucapkan Sayang Pada Wanita Bukan Natasha Wilona

Baca: Sosok Ini Bocorkan Syahrini dan Reino Barack Lanjut Berbulan Madu, Mantan Luna Maya Ditunggu Ini

Baca: Saat Akad Nikah Syahrini & Reino Barack, Tiwi Eks T2 Sebut Luna Maya Berada di Tempat yang Mulia Ini

Suasana di Masjid Camii, Tokyo, Jepang, lokasi pernikahan Syahrini dan Reino Barack, Rabu (27/2/2019) pagi. (Instagram/Sha Shalindra)

"I heard the good news form the land far far away