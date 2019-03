Tempat Pelarian Luna Maya Usai Pernikahan Reino Barack dan Syahrini, Bukan Turki

BANJARMASINPOST.CO.ID - Luna Maya adalah sosok yang turut disoroti atas pernikahan Syahrini dan Reino Barack. Luna pun langsung memilih meninggalkan Jakarta menuju Turki.

Berpacaran dengan Luna Maya selama lima tahun, Reino Barack justru menikahi Syahrini pada Rabu (27/02/2019) di Jepang.

Dukungan dari penggemar pun turut mengalir pada Luna Maya lantaran Reino Barack menikahi Syahrini.

Seolah dirinya memang sedang bersedih, Luna Maya juga beberapa kali menuliskan kata-kata galau di akun Instagramnya.

Baca: Pesan Iis Dahlia Untuk Syahrini Agar Katakan Ini Pada Luna Maya Sebelum Dinikahi Reino Barack

Baca: Harapan Ani Yudhoyono Bersama SBY Saat Berada di Ruang Perawatan Karena Sakit Kanker Darah

Baca: Ivan Gunawan Ajak Ayu Ting Ting Menikah dengan Gaya Pernikahan Syahrini dan Reino Barack

Tepat di hari pernikahan Syahrini dan Reino Barack, Luna Maya justru menuliskan kalimat tentang cinta dan luka.

Namun sayang tak lama setelah Luna Maya mengunggah kata-kata tersebut ia lantas menghapusnya.

Beberapa akun gosip Instagram berhasil mengabadikan kata-kata tersebut pun menyebarkannya di dunia maya.

"Don't love too deeply until you're sure that the other person loves you with the same depth. Because the depth of your love today is the depth of your wound tomorrow," tulis Luna Maya.

Kata-kata tersebut berarti:

Jangan terlalu mencintai sampai kamu yakin orang lain juga mencintaimu dengan level yang sama. Sebab dalamnya cintamu hari ini adalah dalamnya luka yang kau terima di kemudian hari.

Baca: Link Pendaftaran UTBK SBMPTN 2019 Simak Prosedur dan Persyaratannya di Sini

Baca: Jadi Juri Kontes Penyanyi Dangdut, Celetukan Raffi Ahmad Tentang Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting

Baca: Sosok Ini Jadi Pelarian Nagita Slavina Ketika Bertengkar dengan Raffi Ahmad, Bukan Rieta Amalia

Baca: Dipo Latief Tolak Sidang Isbat Pernikahan, Nikita Mirzani Curhat Panjang Tentang Utang