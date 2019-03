Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini di MNC TV & RCTI - Tottenham vs Arsenal, MU Main

Jadwal Tottenham vs Arsenal Liga Inggris Malam ini Live Beinsports

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris malam ini pekan ke-29 di MNCTV, RCTI dan Bein Sports melalui Maxstream menyajikan laga-laga seru Premier League.

Pertandingan Liga Inggris pekan 29 disiarkan langsung (live) RCTI, MNC TV, dan beIN Sports. Live Streaming Liga Inggris pekan 29 juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Manchester United (MU), Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City dan Tottenham Hotspur tentunya paling banyak ditunggu penggemar sepak bola Liga Inggris.

Sama seperti pekan-pekan sebelumnya, Jadwal Liga Inggris pekan 29 dapat disaksikan melalui siaran langsung dan live streaming RCTI, MNC TV dan Bein Sports.

Jadwal Manchester United ( MU ) vs Southampton dan sejumlah derby tersaji dalam rangkaian jadwal Liga Inggris mulai Sabtu-Minggu malam akhir pekan ini.

Selain jadwal MU vs Soton, ada sejumlah laga derby yang digelar di Liga Inggris mulai Sabtu-Minggu (2-3/3/2019) malam pekan 29 ini.

Jadwal tiga derby tersebut adalah Big Match Tottenham Hotspurs vs Arsenal, Fulham vs Chelsea dan Everton vs Liverpool.

Dilansir dari tribunjogja.com, adapun jadwal Liga Inggris mulai Sabtu-Minggu malam di akhir pekan ini beberapa di antaranya akan tersaji melalui siaran langsung RCTI MNCTV dan live streaming Bein Sports.

1. Derby London Tottenham Hotspur vs Arsenal

Laga Derby London Utara Tottenham Hotspur vs Arsenal menjadi partai pembuka Premier League pekan ini.