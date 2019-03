Kodim 1011 Kuala Kapuas Sosialisasi Penerimaan Prajurit TNI Kepada Pelajar SMA

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Kodim 1011 Kuala Kapuas (Klk) melaksanakan sosialisasi penerimaan prajurit TNI baik Tamtama, Bintara dan Perwira kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanaannya, pihak Kodim 1011 Kuala Kapuas juga melakukan pengenalan profesi TNI AD melalui pemutaran video.

Dandim 1011 Kuala Kapuas Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono melalui Pasi Pers, Letda Inf Sunaryo, Sabtu (2/3/2019) mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, Jumat (1/3/2019) kemarin itu agar siswa-siswi di SMA tersebut mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang penerimaan prajurit TNI.

"Siswa-siswi yang ingin menjadi prajurit TNI dapat mempersiapkan diri baik fisik dan mental, sehingga mampu melalui setiap tes yang diikuti untuk menjadi prajurit TNI," ujarnya.

Dilanjutkannya, pihaknya memberikan tes dan simulasi fisik, agar para siswa mempunyai gambaran pada saat nanti mengikuti tes.

Ia juga membeberkan bahwa yang akan dihadapi untuk masuk sebagai prajurit TNI terdiri dari tes kesegaran A yakni lari dan kesegaran B meliputi Shit Up, Pull Up, Push Up dan Shuttle Run.

"Semuanya harus dilaksanakan dan harus mendapat standar nilai yang telah ditentukan," ungkapnya.

Lanjutnya, untuk masuk menjadi prajurit TNI, tidak dipungut biaya. Jika ingin lulus menjadi prajurit TNI, persiapkan diri dengan matang, kerja keras dan kesungguhan.

"Kunci utamanya adalah rajinlah belajar dan berlatih," tegas Letda Inf Sunaryo.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Kuala Kapuas, Sukrani, mengucapkan terima kasih atas kedatangan dari jajaran Kodim 1011 Kuala Kapuas yang berkenan memberikan sosialisasi penerimaan prajurit TNI kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuala Kapuas.

"Saya yakin dengan apa yang telah disampaikan, makin membuat para siswa lebih siap mengikuti tes, jika ingin mengabdi menjadi prajurit TNI," ungkapnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Fadly SR)