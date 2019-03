LINK Live Streaming Bournemouth vs Manchester City Liga Inggris Malam Ini di Bein Sports 1

Jadwal Bournemouth vs Man City Live di Bein Sports 1 Liga Inggris Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Bournemouth vs Manchester City di Liga Inggris pekan 29 pada Sabtu (2/3/2019) malam.

Laga Bournemouth vs Manchester City (Man City) disiarkan langsung (live) di beIN Sport 1. Live Streaming Bournemouth vs Manchester City (Man City) juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Bournemouth vs Manchester City (Man City) juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Bournemouth vs Manchester City live Bein Sports 1 digelar di Stadion Vitality pukul 22.00 WIB.

Baca: Foto Kebersamaan Reino Barack dan Syahrini Usai Pernikahan Terungkap! Eks Luna Maya Pakai Baju Ini

Baca: Momen Mengharukan Istri SBY, Ani Yudhoyono saat Dijenguk Cucu dan Ibu Annisa Pohan

Baca: Kronologi Dua Warga Banjarmasin Ditangkap di Palembang karena Bawa Sabu dan Ekstasi Puluhan Kilogram

Baca: BREAKING NEWS : Dua Warga Banjarmasin Gagal Ambil Sabu 40 Kg dan Ekstasi 12 Kg di Palembang

Jelang laga Bournemouth vs Manchester City, Eks pemain Manchester City, Pablo Zabaleta, menilai bahwa Liverpool memiliki tekanan besar untuk memenangi Liga Inggris musim 2018-2019.

Pablo Zabaleta menilai Manchester City punya desakan dari berbagai pihak guna meraih titel juara Liga Inggris musim ini, sama seperti Liverpool.

Namun, tiga gelar juara Premier League dalam sewindu terakhir (2012, 2014, 2018) membuat Manchester City kini tak memiliki tekanan sebesar Liverpool, yang terakhir juara pada 1990.

"Semua orang di Liverpool dan para penggemarnya tengah menantikan trofi juara Premier League," ujar Pablo Zabaleta, dilansir BolaSport.com dari laman The Telegraph.

"Man City berhasil menang tiga kali dalam beberapa tahun terakhir. Tentu Liverpool memiliki tekanan sebagaimana Man City.

Baca: LINK Live Streaming Man United vs Southampton Liga Inggris Malam Ini di MNC TV dan Bein Sports 1

Baca: LINK Live Streaming Tottenham Hotspur vs Arsenal Liga Inggris Malam Ini di Bein Sports 1

"Tetapi penting memiliki pengalaman juara Liga Inggris, dan Man City telah melewati situasi seperti ini," kata Zabaleta menambahkan.