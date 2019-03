LINK Live Streaming Lazio vs AS Roma Liga Italia Pekan 26 di Bein Sports 1, Asa Salip AC Milan

Lazio vs AS Roma Live di Bein Sports 1 Liga Italia Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Lazio vs AS Roma di Liga Italia pekan 26, Minggu (3/3/2019) dini hari.

Laga Lazio vs AS Roma disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Lazio vs AS Roma juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Lazio vs AS Roma di Liga Italia juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Laga bertajuk derby della Capitale Liga Italia antara Lazio vs AS Roma live Bein Sports 1 digelar di Stadio Olimpico, Roma mulai pukul 02.20 Wib.

AS Roma mengincar kemenangan demi menjaga asa masuk ke zona Liga Champions. Pasalnya AS Roma saat ini berada di posisi 5, satu strip di bawah AC Milan yang menghuni posisi slot terakhir zona Liga Champions.

Sedangkan Lazio yang berada satu posisi di bawah AS Roma diprediksi bakal memberikan perlawanan sengit, pasalnya tim biru langit itu masih berpeluang merengsek masuk ke zona Liga Champions.

Roma dengan skuat mahalnya selalu menang dalam empat laga terakhirnya.

Anak-anak asuh Eusebio di Francesco berturut-turut menekuk Chievo 3-0, Porto 2-1, Bologna 2-1, dan Frosinone 3-2.

Khusus dalam laga derby nanti, Edin Dzeko bakal menjadi ujung tombak serangan Roma.

Pada pertemuan pertama di Serie A musim ini, bertindak sebagai tuan rumah, Lazio ditekuk Roma 1-3.