LINK Live Streaming Tottenham Hotspur vs Arsenal Liga Inggris Malam Ini di Bein Sports 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Tottenham Hotspur vs Arsenal di Liga Inggris pekan 29 pada Sabtu (2/3/2019) malam.

Laga Tottenham Hotspur vs Arsenal disiarkan langsung (live) di beIN Sport 1. Live Streaming Tottenham Hotspur vs Arsenal juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Tottenham Hotspur vs Arsenal juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Tottenham Hotspur vs Arsenal live Bein Sports 1 ddigelar di Stadion Wembley pukul 19.30 WIB.

Jelang laga Tottenham Hotspur vs Arsenal, pelatih Arsenal, Unai Emery ingin menciptakan momen spesial saat timnya menghadapi Tottenham Hotspur dalam laga pekan ke-29 Liga Inggris.

Arsitek Arsenal, Unai Emery memang dikenal memiliki hubungan baik dengan pelatih Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino.

Semua itu sejak keduanya sama-sama masih berkiprah di Liga Spanyol.

Namun, Unai Emery sadar bahwa laga Tottenham Hotspur vs Arsenal nanti bisa saja mengubah status pertemanannya dengan Mauricio Pochettino.

"Setiap pelatih punya kepribadian masing-masing. Saya tahu harus menciptakan momen spesial pada setiap kesempatan," kata Emery, dilansir BolaSport.com dari laman The Telegraph.

"Masa lalu tak penting. Kami (Emery dan Pochettino) di sini untuk menciptakan momentum masing-masing demi meraih hal positif untuk klub," ujarnya menambahkan.