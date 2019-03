Live SCTV! Jadwal El Clasico Real Madrid vs Barcelona Malam ini, Cek Cara Streaming Bein Sports 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Real Madrid vs Barcelona di La Liga Spanyol pekan 26 pada Minggu (2/3/2019).

Laga El Clasico Real Madrid vs Barcelona disiarkan langsung (live) SCTV dan beIN Sport 2. Live Streaming Real Madrid vs Barcelona juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Real Madrid vs Barcelona juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Real Madrid vs Barcelona live Bein Sports 2 digelar di Stadion Santiago Bernabeu.

Laga bertajuk El Clasico tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 02.40 WIB.

Dua hari lalu, kedua tim baru saja bertemu pada ajang Copa del Rey di tempat yang sama.

Pada laga itu, Real Madrid dipermalukan Barcelona 0-3 sehingga gagal melangkah ke partai final. Untuk diketahui, laga nanti akan menjadi pertemuan keempat kedua tim musim ini.

Selain dua leg semifinal Copa del Rey, kedua tim sudah bertemu pada paruh pertama Liga Spanyol musim ini.

Pertemuan pertama kedua tim ini terjadi pada pekan ke-10 Liga Spanyol, akhir Oktober 2018 lalu.

Real Madrid tentunya masih ingat dengan laga itu karena kalah dengan skor mencolok 1-5.