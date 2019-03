Perih Lihat Mantan Pujaan Hati Reino Barack Nikahi Syahrini, Luna Maya Buang Duka di Masjid Nabawi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pernikahan Syahrini dan Reino Barack seolah menjadi pukulan keras bagi Luna Maya.

Pasalnya, hubungan Luna Maya dengan Reino Barack yang sempat terjalin hingga 5 tahun lamanya terpaksa kandas.

Tidak lama kemudian, Syahrini hadir mengisi hati Reino Barack dan kemudian langsung menikah pada 27 Februari 2019 lalu di Masjid Camii, Tokyo, Jepang.

Kini, Syahrini dan Reino Barack tampaknya sedang bersuka cita karena pernikahan mereka.

Di sisi lain, Luna Maya memilih untuk mencari kebahagiaan dan ketenangan di tanah suci Mekah.

Dari instagramnya, Luna Maya tampak tengah menjalani ibadah umrah.

Baca: Lionel Messi Kelelahan Melawan Real Madrid, Tak Satu Pun Gol Tercipta di Laga Copa del Rey

Baca: In Memoriam Harry Prihanto Mantan Wapemred BPost, Pilih Naik Tangga Ketimbang Pakai Lift

Baca: LINK Live Streaming Perseru Serui vs Persebaya Surabaya Piala Presiden Sabtu (2/3), Live Indosiar

Ia bahkan mengatakan bahwa kebahagiaan menjadi sebuah kemewahan baru baginya.

"Happy is the new rich," tulis Luna Maya dalam instastorynya.



Instastory Luna Maya soal kebahagiaan.(instastory @lunamaya)

Sebelumnya, Luna Maya sempat membagikan postingan foto bangunan bagian dalam Masjid Nabawi yang berada di Madinah melalui instastory.