LIVE beIN Sports 1! Link Live Streaming Fulham vs Chelsea di Liga Inggris Malam Ini, Cek Caranya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung beIN Sports 1 dan live streaming Fulham vs Chelsea di Liga Inggris pekan 29 malam ini, Minggu (3/3/2019).

Laga Fulham vs Chelsea disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Fulham vs Chelsea juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Fulham vs Chelsea juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Fulham vs Chelsea live Bein Sports 1 digelar di Stadion Craven Cottage, pukul 21.05 WIB.

Diketahui The Blues kini berada di posisi keenam klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan 53 poin.

Sejauh Liga Inggris musim 2018/2019 ini berlangsung, tim asal London ini hanya memperoleh empat kali kemenangan, lima kali main imbang dan menelan 26 kali kekalahan.

Mengutip dari premierleague.com, Sabtu (2/3/2019), Scott Parker akan memulai debutnya sebagai caretaker Fulham setelah Claudio Ranieri hengkang.

Lebih lanjut, penyerang Fulham Andre Schurrle diprediksi tak akan menghadapi mantan klubnya karena sakit.

Pemain lainnya, yakni Alfie Mawson dan Marcus Bettinelli masih harus absen.

Maurizio Sarri mengonfirmasi Chelsea tidak memiliki masalah cedera tetapi pelatih asal Italia itu masih ragu-ragu tentang apakah Kepa Arrizabalaga akan menggantikan Willy Caballero di gawang.