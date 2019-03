Live beIN Sports 3! Link Live Streaming Napoli vs Juventus di Liga Italia Malam Ini, Cek Cara Nonton

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Napoli vs Juventus di Liga Italia pekan 26 malam ini, Minggu (3/3/2019).

Laga Napoli vs Juventus disiarkan langsung (live) beIN Sport 3 mulai pukul 02.00 WIB. Live Streaming Napoli vs Juventus dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Napoli vs Juventus juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Pertandingan Napoli vs Juventus digelar di Stadion San Paolo.

Saat ini, Juventus dan Napoli merupakan dua tim terbaik di Liga Italia 2018-2019.

Juventus menjadi pemuncak klasemen Serie A dengan 69 poin, sedangkan Napoli membuntuti di urutan kedua lewat torehan 56 angka.

Sepintas, Juventus memang unggul segalanya dari Napoli, mulai dari produktivitas (53 gol; 46 gol), jumlah kebobolan (15 kali; 18 kali), hingga total kekalahan (0; 3).

Namun, Napoli tetap memiliki kans untuk menghambat laju Juventus.

Dikutip dari Bolasport.com, Berikut tiga alasan yang membuat Napoli bisa menghadirkan kekalahan pertama untuk Juventus pada Liga Italia 2018-2019:

1. Jago Kandang