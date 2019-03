BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pembicaraan mengenai HIV/AIDS masih dianggap tema yang menarik untuk dibahas.

Apalagi virus tersebut hingga saat ini masih belum ditemukan obatnya.

Sehingga pengetahuan dan pencegahan untuk HIV/AIDS sangat dibutuhkan.

Bertempat di kampus utama Universitas Muhammadiyah (UM) Banjarmasin, Jalan Gubernur Syarkawi, Handil Bakti, Barito Kuala, UM Banjarmasin menggelar seminar nasional keperawatan.

Tema yang diambil yakni “HIV/AIDS management with biomolecular-clinical approach and nursing perspective“ dan juga Talkshow bertema "Don’t Hide HIV/AIDS: End The Dread, Stop The Spread“, Sabtu (2/3/2019) kemaren.

Dari rilis yang dikirim oleh Humas UM Banjarmasin, Minggu (3/3/2019), acara tersebut diikuti 339 peserta dari kalangan mahasiswa dan perawat berbagai instansi Pelayanan kesehatan di Kota Banjarmasin.

Adapun Narasumber Kepala Divisi Imunologi Infeksi SMF Mikrobiologi Klinik RSUD Dr Soetomo Surabaya, Dr Ading Agung Widodo, Mursalin, dan Kepala Prodi Magsiter Keperawatan UM Banjarmasin, Solikin, serta H Nor Efendi.

Ketua Panitia Seminar, Muhammad Lutfi Yunus mengatakan acara yang merupakan program Profesi Ners UM Banjarmasin tersebut satu bagian dari proses pembelajaran lanjut pada mahasiswa tahap profesi ners yang dikemas melalui temu pakar.

Ia pun berharap melalui kegiatan itu, Tri Dharma perguruan tinggi dapat terwujud.

Masih tentang pembahasan HIV/AIDS, tema seminar tersebut ujar Lutfi karena beberapa puluh tahun yang lalu, informasi mengenai HIV/AIDS tidak banyak diketahui.