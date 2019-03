Live TVRI! Jadwal All England 2019, Ada Marcus/Kevin, Anthony Ginting & Jonatan Christie

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Live TVRI All England 2019 akan disajikan. All England 2019 menyajikan pertandingan-pertandingan sengit para pebulu tangkis Indonesia.

Pertandingan All England 2019 disiarkan langsung dan live streaming TVRI. Live Streaming All England 2019 juga dapat ditonton via tvri.co.id.

Live streaming All England 2019 dapat diakses di streaming akun youtube.com BWF mulai Rabu, (6/3/2019). Namun untuk menonton, diharuskan menggunakan Virtual Private Network (VPN) negara lain.

Marcus/Kevin, Anthony Ginting dan Jonatan Christie menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang akan berlaga di All England 2019.

Turnamen All England Open 2019 yang digelar di Arena Birmingham, Birmingham, Inggris, 6-10 Maret mendatang, dipastikan hadir di layar televisi Indonesia melalui siaran dari TVRI.

Seluruh pertandingan wakil-wakil Indonesia, mulai dari babak penyisihan hingga final, dapat disaksikan melalui siaran langsung TVRI mulai pukul 19.00 Wib.

Dilansir dari akun Instagram resmi mereka, TVRI selaku saluran televisi nasional yang menjuluki diri sebagai Rumah Bulu Tangkis Indonesia menyatakan bahwa pihak mereka akan menyiarkan pertandingan All England Open 2019 mulai esok hari.

Berdasarkan hasil undian yang telah dirilis BWF, dua perang saudara Indonesia pada nomor ganda campuran bakal tersaji pada babak kesatu.

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja akan berhadapan dengan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, sedangkan Tontowi Ahmad/Winny Oktavina Kandow melawan Alfian Eko/Marsheila Gisha Islami.

Sementara itu, tantangan berat juga akan dihadapi dua wakil tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung dan Fitriani.