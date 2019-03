Baru Buka, New Meeting Room Palm Hotel Diservasi Hingga April

Hotel Palm di Jalan S Parman No 189 Banjarmasin.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru dibuka awal Maret 2019, sudah banyak yang reservasi new meeting room Palm Hotel Jalan S Parman Banjarmasin.

"Alhamdulillah yang reservasi sampail bulan April mendatang.

Ada yang booking tiap minggu selama tiga bulan," papar Ardiansyah, General Manager Palm Hotel Banjarmasin, Rabu (6/3/2019).

Ditambahkan dia, yang meservasi juga dari asosiasi atau himpunan organisasi, instansi pemerintahan, swasta.

"Buat acara seminar dan rapat. Rata-rata memesan 100 sd 120 pax," jelasnya.

Menurut Ardi, di room meeting baru ini disediakan smoking dan non smoking area. "Rang meeting dan tempat makan non smoking area di bagian dalam. Untuk non smoking area disediakan ruang terbuka, samping ruang meeting," tegasnya.

Selain itu, ruangan meeting dan ruang regestrasi tidak terganggu dari tamu-tamu lain yang bukan tamu meeting.

"Ruang meeting juga dekat satu lantai dengan kamar. Biasanya panitia lebih ingin dekat satu lantai supaya mudah bolak balik," ungkapnya.

Alumni STIE Nasional Banjarmasin ini menambahkan, di Palm Hotel juga ada dscount untuk pemegang kartu BPJS ketenagakerjaan dan KTap Kalteng dan Kalsel up to 52 persen dan discount 10 pesan untuk pesan makanan dan minuman direstaurant coffee shop maupun room service 24 jam. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)