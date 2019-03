Gelar International Guest Lecturer 2019, Uniska Pilih Tema ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Puluhan mahasiswa Uniska Muhammad Arsyad Al-banjari, Banjarmasin tampak antusias mengikuti kegiatan International Guest Lecturer 2019 yang digelar di Aula Masjid Hasanudin Majedi, Jalan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Kalsel, Rabu (6/3/2019).

Acara yang dikemas dalam bentuk seminar tersebut kali ini membahas tema mengenai bahasa arab.

Memasuki era distrubtion 4.0, Uniska MAB nampaknya melihat peluang untuk menjadikan bahasa arab sebagai bahasa international.

Sebagaimana tema yang disajikan yakni "The Opportunities and Chalenges of Arabic as an International Language in the 4.0 of Distruption Era.

Ketua Pelaksana kegiatan, Abdul Hafiz menerangkan, acara tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan bahasa arab para mahasiswa Uniska.

Baca: Ekspresi Mertua Saat Syahrini dan Reino Barack Sungkeman, Eks Luna Maya Minta Restu Pernikahan

Baca: Beda Sifat Luna Maya dan Syahrini Dibeberkan Sosok Ini, Reino Barack Illfeel pada si Eks Ariel NOAH?

Baca: Perubahan Nasib Billy Syahputra & Hilda Vitria Jika Putus Diungkap Sosok Ini, Imbas ke Kriss Hatta?

Baca: Syahrini dan Hotman Paris Tak Berteman Lagi di Instagram Usai Nikahi Reino Barack, Mantan Luna Maya

Selain itu, peserta lainnya yakni guru bahasa Arab di MA dan SMA serta para dosen dan mahasiswa kampus lain.

Ia pun berharap pasca acara selesai, para mahasiswa atau peserta akan memiliki pemahaman lebih mengenai bahasa Arab.

Terlebih narasumber yang dihadirkan merupakan Profesor of Arabic Language and Literature, Prof De Dustin Cowell.

Sementara itu, Dekan Fakultas Study Islam, Uniska, Banjarmasin, Galuh Nasrullah Kartika mengutarakan hal serupa.

Ia mengatakan acara tersebut memang ingin meningkatkan kemampuan belajar dari mahasiswa.