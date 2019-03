LINK Live Streaming Porto vs AS Roma di Liga Champions Malam Ini, Mulai Bersamaan PSG vs Man United

Jadwal Porto vs AS Roma Liga Champions Malam ini Live di TSB 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming dan siaran langsung Liga Champions malam ini Porto vs AS Roma di leg 2 babak 16 besar Liga Champion mulai hari Kamis (7/3/2019) dini hari.

Jadwal Siaran langsung Liga Champion malam ini menyajikan laga Porto vs AS Roma dan PSG vs Manchester United (MU).

Live streaming Porto vs AS Roma dan PSG vs Manchester United (Man United) bisa diakses melalui Vidio.com premier.

Duel Porto vs AS Roma tidak disiarkan langsung RCTI, karena RCTI akan menyiarkan laga PSG vs Manchester United yang dimulai pada waktu yang sama.

Jelang laga Porto vs AS Roma, dua pemain AS Roma, Javier Pastore dan Cengiz dipastikan absen melawan Porto di Leg 2 Liga Champions, Kamis (7/3/2019) dini hari.

Melansir situs resmi klub, dua pemain AS Roma itu cedera dan tak masuk dalam list 21 pemain yang dibawa menuju Porto.

Baca: Jadwal & Link Live Streaming Liga Champion Rabu (6/3), PSG vs Man United & AS Roma vs FC Porto

Baca: Hasil PSM Makassar vs Kalteng Putra di Grup C Piala Presiden 2019, Skor 0-0 di Babak Pertama

Baca: SAKSIKAN! Live Streaming TVRI All England 2019 Sore Ini, Ada Marcus/Kevin, Ginting dan Jojo

Menghadapi Porto, AS Roma datang dengan bekal kekalahan di laga terakhir melawan Lazio dengan skor 3-0.

Pelatih AS Roma, Eusebio di Francesco membawa 21 pemain ke Portugal.

Dzeko dan El Shaarawy bakal menjadi tumpuan lini depan. Sementara De Rossi diperkirakan memimpin penguasaan lini tengah.

Tanpa Javier Pastore dan Cengiz, AS Roma diprediksi tetap bermain menyerang demi menjaga asa ke Perempat Final Liga Champion.