LIVE STREAMING PSM Makassar vs Kalteng Putra, Siaran Langsung Indosiar Piala Presiden 2019

Laga PSM Makassar vs Kalteng Putra digelar di Stadion Moch Soebroto, Magelang, Jawa Tengah, yang jadi arena laga seluruh pertandingan Grup C yang juga diisi tuan rumah PSIS Semarang dan Persipura Jayapura.

Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic, tak terlalu peduli dengan hasil yang akan diperoleh skuad saat jumpa Kalteng Putra di laga perdana Grup C Piala Presiden 2019.

Menurutnya hal yang terpenting bagi dirinya dan timnya yakni bisa memanfaatkan turnamen pramusim itu untuk melihat perkembangan dari hasil latihan sejauh ini.

"Di Piala Presiden ini saya akan melihat (kemampuan) semua pemain saya karena Piala Presiden ini satu-satunya kesempatan untuk bisa melakukan itu," kata Darije Kalezic saat menghadiri jumpa pers, Selasa (5/3/2019) dilansir Bpost Online dari Tribun Timur.

"Jadi saya akan memberikan waktu kepada pemain saya di babak (penyisihan grup) pertama sebagai tujuan utama. Dan hasil (akhir pertandingan) bukan prioritas," jelasnya.

Hal itu cukup beralasan bagi Darije, lantaran PSM saat ini telah disibukkan dengan jadwal pertandingan Piala AFC 2019.

Sementara tim besutannya belum sekalipun menggelar laga ujicoba. Sehingga, laga Piala Presiden menurutnya sesuatu yang membantu bagi persiapan timnya.

"Kami sedikit sibuk dengan persiapan Piala Presiden karena kami juga bermain untuk Piala Asia (AFC), kami tidak punya waktu untuk melaksanakan uji coba," jelasnya.