Luna Maya Berhijab Bikin Pria Tajir Malaysia Terpesona, Pengganti Reino Barack yang Nikahi Syahrini?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Luna Maya tampil berhijab, Faisal Nasimuddin memberikan pujian manis. Apakah mengantikan Reino Barack?

Beberapa waktu lalu Luna Maya memutuskan pergi umrah tepat di hari pernikahan Syahrini dan Reino Barack, (27/2/2019).

Kepergian Luna Maya ke Tanah Suci seolah untuk menenangkan diri dan meluapkan segala perasaannya melihat mantan kekasih dan teman baik menikah.

Kegiatan umrah Luna Maya pun terus menjadi perbincangan warganet ketika ramai kabar pernikahan Syahrini dan Reino Barack.

Beberapa kali beredar foto Luna Maya saat umrah di media sosial yang memperlihatkan kondisinya.

Luna Maya tampak begitu lelah selama ibadah umrah.

Setelah seminggu lebih ibadah umrah, Luna Maya akhirnya kembali lagi ke Indonesia dan memberikan kabar melalui unggahan instagramnya.

Luna Maya mengucapkan rasa syukurnya atas perjalanan religinya ke Tanah Suci.

"Such an amazing journey, thank you @turkishairlines #alhamdulillah #lunamaya," tulis Luna Maya pada unggahan foto terbarunya.

Penampilan Luna Maya setelah pulang umrah pun sangat jauh berbeda dari biasanya.