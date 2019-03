NEWS VIDEO : Pembukaan Expo Sasirangan Banjarmasin Festival BSF 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Event tahunan Kota Banjarmasin, yakni Sasirangan Banjarmasin Festival (BSF) kembali digelar, Rabu (6/3/2019) Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina membuka rangkaian BSF tersebut.

Acara BSF dimulai pembukaan Expo BSF 2019 yang diadakan di Siring, Pierre Tendean, Banjarmasin. Kemeriahan pembukaan expo itupun nampak terasa. Karena selain sekedar acara seremonial, disajikan pula sejumlah hiburan. Bahkan ada pula fashion show sasirangan.

Ada puluhan stand yang berpartisipasi pada event tahun ketiga yang digelar oleh Pemko Banjarmasin dalam rangka HUT Dekranasda Kota Banjarmasin itu. Setiap stand menawarkan berbagai kerajinan tangan masing-masing daerah. Terutama sasirangan dan jenis kain nusantara lain.

Acara tersebut juga dihadiri oleh hampir seluruh kepala SKPD di Pemko Banjarmasin dan pihak kecamatan. Bahkan ada pula beberapa tamu dari daerah luar Kalimantan yang ikut serta.

Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, Hj Siti Wasilah berharap adanya BSF bisa menjadi sarana Banjarmasin, umumnya Kalsel untuk menggaungkan kain ciri khas Kalsel agar bisa sejajar dengan kain nusantara lainnya.

Selain itu ujar Siti Wasilah, tahun ini BSF pun masih menggunakan slogan yang sama yakni Sasirangan Go To The World.

"Kami bersyukur Pemko Banjarmasin mengupayakan dan memfasilitasi event ini. Saya pun berharap BSF semakin menujukan keberpihakan kita kepada pengrajin sasirangan," ungkapnya dihadapan tamu undangan yang berhadir pada pembukaan Expo tersebut.

Ia juga mengatakan sedikitnya ada 40 pengrajin sasirangan se Kota Banjarmasin yang berpartisipasi dan tercatat di Banjarmasin. Sementara dalam proses pembuatan melibatkan cukup banyak komponen masyarakat.

Kegiatan Expo BSF dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Secara simbolis ia memotong nasi astakona pada saat pembukaan. Kemudian diserahkan kepada Hj Wasilah.

(banjarmasinpost.co.id /Istri Rohayanti)