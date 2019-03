Pesan Maia Estianty pada Luna Maya Sepulang Umrah, Kartika Putri Sebut Bahagia ke Eks Ariel NOAH

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pesan Maia Estianty pada Luna Maya sepulang Umrah jadi perhatian. Ada juga Kartika Putri yang menyebut soal bahagia ke eks kekasih Ariel NOAH.

Aktris dan presenter Luna Maya yang dikabarkan pergi ibadah umrah ke tanah suci akhirnya kembali ke Indonesia.

Momen kepulangan Luna Maya diunggah melalui akun Instagram @lunamaya pada Selasa (5/3/2019). Ini mendapat tanggapan dari Maia Estianty.

Luna Maya mengunggah fotonya saat sudah berada di dalam pesawat maskapai Turkish Airlines di Bandara King Abdulaziz, Jeddah.

Dalam foto itu, tampak Luna Maya mengenakan hijab warna putih bermotif serta kemeja warna biru tua.

Mantan kekasih Ariel NOAH itu juga mengenakan celana panjag warna hitam yang ia padu dengan sepatu ankle boots warna hitam mengilap.

Di samping Luna Maya terdapat tas kecil warna biru serta kacamata hitam.

Luna Maya tampak termenung menatap ke luar jendela pesawat.

Melalui caption, Luna Maya megucap rasa syukurnya dan menyebut perjalanannya luar biasa.

"Such an amazing journey, thank you @turkishairlines #alhamdulillah #lunamaya," tulis Luna Maya.