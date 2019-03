SEDANG BERLANGSUNG! LIVE STREAMING PSIS vs Persipura, Siaran Langsung Indosiar Piala Presiden 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG! Link Live Streaming PSIS Semarang vs Persipura Jayapura di Grup C Piala Presiden 2019 via Indosiar yang tersaji di bagian berita ini.

Siaran langsung dan live streaming Indosiar PSIS Semarang vs Persipura Jayapura di Piala Presiden 2019 dijadwalkan berlangsung mulai pukul 18.00 WIB, seperti dilansir Bpost Online dari laman instagram resmi Indosiar.

Link Live streaming PSIS Semarang vs Persipura Jayapura dapat diakses melalui live streaming Indosiar, serta bisa pula diakses lewat laman Vidio.com. Link ada di bagian berita ini.

PSIS Semarang akan mengawali ajang pra musim Piala Presiden 2019, dengan menghadapi Persipura Jayapura di Grup C babak penyisihan.

Duel PSIS kontra Persipura ini bakal dilangsungkan di Stadion Moch Soebroto, Magelang.

Secara keseluruhan, pelatih PSIS, Jafri Sastra mengungkapkan ajang Piala Presiden kali ini menjadi momentum yang tepat untuk meracik tim sebelum terjun di kompetisi Liga 1 2019.

Menurut Jafri, ia harus membangun tim dari awal lagi, sebab PSIS tahun ini kedatangan sejumlah pemain baru yang diharapkan mampu mengganti pemain-pemain inti musim lalu yang memilih hengkang.

"Piala Presiden adalah kesempatan yang bagus bagi kami. Kami untuk tahun ini membangun tim lagi dari nol. Kami sudah siapkan segala sesuatunya untuk menghadapi turnamen ini," kata Jafri Sastra dalam jumpa pers di Hotel Safira, Magelang yang dikutip dari TribunJateng.com, Selasa (5/3/2019).

"Kami juga punya pemain baru untuk saat ini. Tapi tentunya tim-tim lain juga sudah punya pemain-pemain baru," jelasnya.

Di Piala Presiden, PSIS dipastikan bisa menurunkan dua pemain asing barunya asal Brasil, Wallace Costa, dan Marini Junior. Begitu juga dengan sejumlah pemain lokal baru seperti Septian David Maulana, Soni Setiawan, Fauzan Jamal, dan Heru Setyawan.

