Syahrini Menikah dengan Reino Barack, Sahabat Blak-blakan Soal Kondisi Luna Maya, ''Dia Ikhlas''

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pembawa acara Iwet Ramadhan (37) mengungkap bagaimana keadaan sahabatnya, artis peran Luna Maya setelah kisah cintanya dengan pengusaha Reino Barack berakhir.

"Update-nya she is very okay. Aku sebenarnya enggak pantas untuk ngomong ini, tapi dari hasil obrolan aku dan Luna, kita kontak-kontakan, dia di Mekkah, Madinah, I'm happy for her," kata Iwet saat ditemui di acara Pantene Perfect on Art Experience di Pacific Place, SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2019).

Iwet dan Luna diketahui bersahabat dekat. Mereka masuk dalam grup persahabatan yang menamakan diri Genk Mentri Ceria.

Menurut Iwet, sahabatnya itu telah ikhlas menerima segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya.

"Karena dia betul-betul ikhlas sekali. Dia sangat mensyukuri trip umrahnya. I think she's moved on, she's moving on," ungkap Iwet.

Baca: Suasana Mencekam, Kapal Pesiar Mewah Tiba-tiba Miring, Prabotan Hancur Berantakan Badai Mengamuk

Baca: LIVE RCTI! Link Live Streaming PSG vs Manchester United di Liga Champions Malam ini, Asa Solskjaer

Baca: Mau Membentuk Negara Islam dan Tolak Pemilu, Aliran di Palau Sebuku Ini Mulai Rambah Kotabaru

Iwet tidak menjelaskan lebih lanjut tentang sikap ikhlas Luna, apakah itu merujuk dengan pernikahan Reino dengan penyanyi Syahrini.

"Aku cuman ngomong ikhlas aja ya. Dia benar-benar sudah ikhlas. She is okay. Oke banget malah. Dan kita bakal melihat sesuatu yang berbeda dari dia," ujar Iwet.



Pembawa acara Iwet Ramadhan saat ditemui di acara Pantene Perfect on Art Experience di Pacific Place, SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2019).(KOMPAS.com/DIAN REINIS KUMAMPUNG )

Sebagai sahabat, Iwet justru merasa lebih senang melihat Luna yang kini telah lebih kuat setelah beribadah umrah.

"Aku happy dengan apa yang ia dapatkan waktu dia umrah. Aku rasa ini benar-benar sign (pertanda) yang baik untuk dia," ucap Iwet.

Luna Maya menjadi perhatian publik setelah Reino Barack dan Syahrini menikah di Masjid Camii, Tokyo, Jepang pada 27 Februari lalu.

Hai Guys! Berita ini ada juga di KOMPAS.com