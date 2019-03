Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Targetkan BSF Jadi Agenda Pariwisata Nasional

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina berikan apresiasi pada event Banjarmasin Sasirangan Festival 2019 yang kali ini kembali digelar. Pada sambutannya saat pembukaan Expo Banjarmasin Sasiranga Festival (BSF) 2019, ia menyampaikan bahwa BSF dianggap sangat prospect sebagai sarana promosi.

Bahkan tahun ini sebutnya gelaran BSF semakin diperluas dengan bentuk warna-warni kain nusantara. Sehingga Expo BSF tidak hanya diikuti oleh Kabupaten atau Kota di Kalsel melainkan juga ada dari luar daerah Kalimantan.

“Jadi bukan hanya sasirangan. Kami berharap kegiatan ini tahun depan akan semakin meriah,” ucapnya pada acara pembukaan Expo BSF 2019 di Siring, Pierre Tendean , Banjarmasin, Rabu (6/3/2019).

Sebagaimana diucapkan oleh Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, Siti Wasilah, tema BSF 2019 masih tentang Sasirangan Go To The World. Menanggapi hal tersebut, Ibnu Sina pun menerangkan kalau sasirangan sudah dikenalkan baik nasional maupun international.

Ia sendiri bahkan kerab memanfaatkan event international untuk memperkenalkan kain khas Kalsel tersebut.

Terlepas dari itu, Rabu (6/3/2019) Ibnu Sina juga membuka Event Banjarmasin Sasirangan Festival 2019. Ia mnegatakan gelaran kali ini berbeda dibanding tahun sebelumnya. Ia mnegatakan, pada pembukaan BSF 2019, pertama kali di Indonesia acara digelar di atas panggung tongkang yang berada di atas air.

Selain itu sebutnya, karena telah tiga kali terlaksana. Pada tahun berikutnya ia berharap BSF akan menjadi event pariwisata nasional yang diagendakan tahunan.

“Harapannya setelah tiga kali melaksanakan, mudahan tahun depan bisa masuk agenda nasional. Mudahan tahun depan saat launching event pariwisata nasional, BSF bisa masuk,” ungkapnya.

(banjarmasinpost.co.id/ Isti Rohayanti)