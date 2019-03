Striker Manchester United Marcus Rashford melepaskan tembakan yang menghasilkan gol ke gawang Liverpool dalam partai Liga Inggris di Old Trafford, 10 Maret 2018.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil PSG vs Manchester United Babak 16 Besar Liga Champion, Skor Akhir 1-3, Gol Rashford & Lukaku

Laga PSG vs Manchester United di Leg Kedua Babak 16 Besar Liga Champions di kandang Paris Saint Germain berlangsung ketat, Rabu (6/3/2019) waktu setempat.

Pada Duel PSG vs Manchester United di Liga Champion itu, The Red Devils menuntaskan perlawanan Paris Saint-Germain dengan skor akhir 1-3

Romelu Lukaku mencetak 2 gol di laga PSG vs Manchester United di Liga Champions, dan satu gol dari Marcus Rashford memastikan The Red Devils lolos ke babak selanjutnya. Adapun satu-satunya gol PSG datang via Juan Bernat.

Agregat akhir memang 3-3, tetapi United berhak lolos karena unggul gol tandang.

Setan Merah tampil dalam partai kali ini dengan mengusung misi mencetak gol sebanyak-banyaknya guna membalas kekalahan 0-2 pada leg pertama.

Mengambil inisiatif serangan sejak awal, United langsung membuka keunggulan saat laga baru berjalan dua menit.

Lukaku berhasil memanfaatkan blunder pemain belakang PSG dan mengonversinya menjadi gol.

Tak tinggal diam, tim tuan rumah merespons dengan sebuah gol balasan dari Juan Bernat pada menit ke-12.

Namun, Man United kembali unggul pada menit ke-30.

Pemain Manchester United, Romelu Lukaku, merayakan gol yang dicetaknya ke gawang Newcastle United pada pertandingan pekan ke-21 Liga Inggris 2018-2019 di Stadion St. James Park, Rabu (2/3/2018). (TWITTER.COM/PREMIERLEAGUE)

Lukaku lagi-lagi menjebol gawang PSG, kali ini dengan memanfaatkan bola rebound hasil sepakan Marcus Rashford.