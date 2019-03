Catur Unik Inovasi Anak Indonesia, Pemainnya Langsung Empat Orang

BANJARMASINPOST.CO.ID - CATUR telah dimainkan orang sejak ribuan tahun lalu. Kini permainan catur memiliki jenis variasi yang banyak. Berikut di antaranya.

A. Catur Standar meliputi:

1. Catur Klasik

2. Catur Cepat

3. Catur Kilat

4. Catur Buta

5. Catur Online

6. Catur Korespondensi dan lainnya

B. Catur Memakai Peraturan Tidak Standar

1. Catur Random/Fischer (Chess960), buah dan papan catur standar, hanya urutan tata letak buahnya diubah-ubah sejak awal permainan. Variasi posisinya berjumlah 960.

2. Catur Tandem, catur dengan empat pemain, tapi buah+papan caturnya cuma satu. Tiap pasangan tidak diperbolehkan berkomunikasi, langkah gantian.

3. Catur Estafet, catur dengan satu buah+papan catur tapi dengan jumlah pemain yang banyak (lebih dari satu), langkahnya bergantian.

4. Catur Kartu, langkah catur ditentukan dengan kocokan media kartu (yang biasa dipakai untuk main remi), jadi ada faktor keberuntungan juga.

5. Catur Voor, salah satu pihak mengurani jumlah buah catur sejak awal permainan atau kadang bisa juga mengurangi jatah jam caturnya.

6. Catur 'Lose Chess' (Crazy Chess), yang habis dulu buah caturnya menang.

C. Catur Menggunakan Buah Tidak Standar

1. The Conqueror Chess, inovasi dari anak Indonesia, Yohanes Daris Adi Brata (Jakarta). Dimodifikasi dari catur konvensional, The Conqueror Chess dapat dimainkan oleh empat orang sekaligus.

Baik secara tunggal atau kerjasama antardua pemain melawan dua pemain lainnya. The Conqueror Chess memberikan peluang strategi yang lebih banyak dengan menyerang, bertahan, bekerjasama, ataupun mengadu domba.

2. Catur Hexagonal, menggunakan papan catur yang berbentuk hexagonal dengan sembilan bidak dan tiga gajah. Peraturan mirip dengan catur standar.