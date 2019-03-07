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Reaksi Neymar Usai Hasil Akhir PSG vs Manchester United Liga Champion, Skor Akhir 1-3 Gol Rashford
Reaksi Neymar Usai Hasil Akhir PSG vs Manchester United Liga Champion, Skor Akhir 1-3 Gol Rashford
BANJARMASINPOST.CO.ID - Reaksi Neymar Usai Hasil Akhir PSG vs Manchester United Liga Champion, Skor Akhir 1-3 Gol Rashford
Reaksi tak percaya ditunjukkan Neymar ketika melihat laga PSG vs Manchester United di babak 16 besar Liga Champions, Paris Saint-Germain (PSG), tersisih dari Liga Champion 2018-2019.
Pada Laga PSG vs Manchester United Liga Champion, Tim Neymar harus kalah dengan skor akhir 1-3. Satu Gol The Red Devil dicetak oleh Marcus Rashford
Hasil akhir PSG vs Manchester United membuar Paris Saint Germain gugur dari Liga Champions setelah kalah dengan skor akhir 1-3 di Parc des Princes dalam laga leg kedua babak 16 besar, Rabu (6/3/2019).
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Gol ketiga United yang dicetak Marcus Rashford via penalti, yakni pada menit ke-90+4, bikin Neymar terkejut.
Kapten timnas Brasil itu tampak melongo setelah sepakan Rashford menggetarkan jala gawang PSG.
Neymar sendiri tidak ikut mentas dalam pertandingan kali ini karena masih dibebat cedera.
Agregat akhir memang 3-3, tetapi PSG tak bisa lanjut karena kalah produktivitas gol tandang.
Manchester United untuk kali pertama menginjakkan kaki di perempat final Liga Champions sejak 2013–2014.
Pada musim tersebut, langkah mereka dihentikan oleh Bayern Muenchen.
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