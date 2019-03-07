Liga Champions

Reaksi Neymar Usai Hasil Akhir PSG vs Manchester United Liga Champion, Skor Akhir 1-3 Gol Rashford

Reaksi Neymar Usai Hasil Akhir PSG vs Manchester United Liga Champion, Skor Akhir 1-3 Gol Rashford

Reaksi Neymar Usai Hasil Akhir PSG vs Manchester United Liga Champion, Skor Akhir 1-3 Gol Rashford
FRANCK FIFE/AFP
Selebrasi penyerang PSG, Neymar Junior, seusai mencetak gol ke gawang Crvena Zvezda pada laga Grup C Liga Champios 2018-2019 di Stadion Parc des Princes, Paris, Prancis, pada Rabu (3/10/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Reaksi Neymar Usai Hasil Akhir PSG vs Manchester United Liga Champion, Skor Akhir 1-3 Gol Rashford

Reaksi tak percaya ditunjukkan Neymar ketika melihat laga PSG vs Manchester United di babak 16 besar Liga Champions, Paris Saint-Germain (PSG), tersisih dari Liga Champion 2018-2019.

Pada Laga PSG vs Manchester United Liga Champion, Tim Neymar harus kalah dengan skor akhir 1-3. Satu Gol The Red Devil dicetak oleh Marcus Rashford

Hasil akhir PSG vs Manchester United membuar Paris Saint Germain gugur dari Liga Champions setelah kalah dengan skor akhir 1-3 di Parc des Princes dalam laga leg kedua babak 16 besar, Rabu (6/3/2019).

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Gol ketiga United yang dicetak Marcus Rashford via penalti, yakni pada menit ke-90+4, bikin Neymar terkejut.

Kapten timnas Brasil itu tampak melongo setelah sepakan Rashford menggetarkan jala gawang PSG.

Neymar sendiri tidak ikut mentas dalam pertandingan kali ini karena masih dibebat cedera.

Agregat akhir memang 3-3, tetapi PSG tak bisa lanjut karena kalah produktivitas gol tandang.

Manchester United untuk kali pertama menginjakkan kaki di perempat final Liga Champions sejak 2013–2014.

Pada musim tersebut, langkah mereka dihentikan oleh Bayern Muenchen.

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Editor: Rendy Nicko
Sumber: BolaSport.com
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