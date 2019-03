BANJARMASINPOST.CO.ID - Verrell Bramasta bicara cepat menikah pada sahabatnya saat ramai kabar putus dengan Natasha Wilona.

Pembicaraan tentang menikah itu dilakukan Verrell Bramasta saat merayakan ulang tahun sahabatnya, Rizky Nazar Mubarak Basloom alias Rizky Nazar.

Tepat hari ini, Kamis (7/3/2019), menjadi hari spesial bagi aktor Rizky Nazar yang merupakan sahabat Verrell Bramasta.

Aktor berdarah Arab-Indonesia itu genap berusia 23 tahun.

Sebagai informasi, Rizky mengawali karirnya di dunia hiburan Tanah Air dengan membintangi sinetron Cinta Bersemi di Putih Abu-Abu The Series.

Saat itu, ia berperan sebagai Alex, bersama Jessica Anastasya, Kevin Lukas, dan Nahza Soebijakto.

Tak hanya sinetron, puluhan judul FTV juga telah ia bintangi.

Hingga ia melebarkan sayapnya menjajal dunia perfilman Tanah Air.

Beberapa judul film telah ia bintangi, di antaranya Magic Hour, ILY from 38.000 Ft, hingga London Love Story 2.

Terakhir, ia berperan sebagai Bara dalam film The Way I Love You di tahun 2019.