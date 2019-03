LIVE INDOSIAR - Live Streaming Barito Putera vs Persita Tangerang Piala Presiden 2019 Jam 15.30 WIB

Live Streaming Indosiar Barito Putera vs Persita Tangerang Piala Presiden 2019 Hari Ini Sabtu (9/3)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live streaming Barito Putera vs Persita Tangerang dalam lanjutan Grup E Piala Presiden 2019 via live streaming Indosiar Sabtu (9/3/2019).

Pertandingan Barito Putera vs Persita Tangerang via live streaming Indosiar dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 WIB.

Live streaming Barito Putera vs Persita Tangerang via live Indosiar bisa pula disaksikan lewat live streaming via Vidio.com.

Barito Putera sudah melupakan kekalahan menyakitkan dari Arema FC pada laga pembuka Piala Presiden 2019 babak penyisihan Grup E.

Mereka kalah tipis 3-2 dari Arema FC.

Saat ini, tim berjulukan Laskar Antasari bersiap untuk bangkit dan membidik Persita Tangerang, lawan kedua yang bakal dihadapi di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Laskar Antasari ingin mengemas kemenangan demi mengembalikan kepercayaan diri pemain dan menjaga peluang lolos

Namun, upaya tersebut sedikit ada kendala dengan absennya dua pemain utama, Samsul Arif dan Evan Dimas.

Mereka absen karena tengah menjalani pemusatan latihan nasional bersama timnas senior.

Tim pelatih kemungkinan besar melakukan rotasi untuk mengisi posisi yang ditinggalkan keduanya.