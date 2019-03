BANJARMASINPOST.CO.ID - LINK Live Streaming Southampton vs Tottenham Hotspur Liga Inggris Malam ini, Live MNC TV

Saksikan siaran langsung MNC TV dan Live streaming Southampton vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris pekan 30, Sabtu (9/3/2019) malam.

Southampton vs Tottenham Hotspur disiarkan langsung (live) beIN Sport 1 dan MNCTV. Live Streaming Southampton vs Tottenham Hotspur juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Southampton vs Tottenham Hotspur juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Southampton akan menjamu Tottenham Hotspur di Stadion St Mary's, Sabtu (9/3/2019) pukul 22.00 WIB.

Southampton dipastikan memberikan perlawanan sengit demi menjauhi zona degradasi. Southampton berada di posisi 17, satu strip di atas zona degradasi.

Sedangkan tim tamu sedang menjaga tempat di posisi zona Liga Champions. Tottenham saat ini berada di posisi 3 klasemen Liga Inggris sementara dengan torehan 61 poin.

Berikut Prediksi Susunan Pemain Southampton vs Tottenham :

Southampton (3-4-2-1): Angus Gunn; Jan Bednarek, Maya Yoshida, Jannik Vestergaard; Yan Valery, Oriol Romeu, Pierre Emile-Hojbjerg, Ryan Bertrand; James Ward-Prowse, Nathan Redmond; Charlie Austin.

Tottenham (4-3-1-2): Hugo Lloris; Serge Aurier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Danny Rose; Moussa Sissoko, Eric Dier, Dele Alli; Christian Eriksen; Harry Kane, Son Heung-Min.