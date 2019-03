Putri Ahok Alias BTP dan Veronica Tan Tuliskan Hormati Wanita Seiring Kabar Kehadiran Puput Nastiti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Putri semata wayang Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok atabu BTP) dan Veronica Tan, Nathania Purnama mengungkapkan soal hubungannya dengan sang ayah, pascakabar pernikahan dengan Puput Nastiti Devi.

Nathania Purnama juga membongkar hubungan ayahnya Ahok alias BTP dan sang mama, Veronica Tan pasca bercerai.

Hal tersebut disampaikan Nathania Purnama, putri Ahok alias BTP di laman Instagram pribadinya lewat fitur Ask Me A Question.

"What's your relationship with your dad (bagaimana hubunganmu dengan ayahmu)?" tanya seorang netizen.

Lantas, Nathania Purnama menjawab bahwa Ahok ini tak hanya sebagai ayahnya.

Namun Nathania Purnama juga menyebut bahwa sang ayah, Ahok ini adalah sebuah kejutan untuk hidupnya.

"Dia ayah saya, kejutan..kejutan, (He is my dad, suprise..suprise)," tulis Nathania Purnama.

Untuk pertanyaan kedua, ada yang bertanya perihal hubungan Ahok dan Veronica pasca bercerai kepada sang putri, Nathania Purnama.

"What you wanna say to your dad about his realtionship with his x?" tanya seorang netizen.

(Apa yang akan kamu katakan kepada ayahmu soal hubungannya dengan sang mantan (istri)?)