Arti Kimono yang Dikenakan Syahrini dan Reino Barack Usai Menikah di Masjid Tokyo Camii Jepang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru-baru ini Syahrini mengunggah video kemesraannya dengan sang suami, Reino Barack mengenakan pakaian khas Jepang, kimono.

Kompak mengenakan kimono, Syahrini dan Reino Barack tampak sangat romantis usai menikah di Masjid Tokyo Camii, Jepang.

Syahrini dan Reino Barack mengenakan setelan kimono dengan dominasi warna hitam.

Dalam postingannya itu, Syahrini menuliskan caption untuk sang suami yang menggambarkan betapa cintanya dia terhadap Reino Barack.

"Dear My Husband...

You’re A Man Of Tradition And Value,

And Along This Journey I Will Have Alot To Learn From You !"

Suamiku tersayang..

Kamu adalah pria yang memiliki tradisi dan nilai.

Dan selama perjalanan ini, saya akan belajar banyak darimu," tulis Syahrini.

Seperti diketahui, ada makna tersirat dibalik kimono yang digunakan Syahrini.

Bila ditelisik, Kimono yang digunakan Syahrini diduga berjenis Kurotomesode.

Dikutip dari Best Present Guide, kurotomesode yang berarti “kimono hitam dengan lengan yang dikencangkan”.

Hal ini berasal dari tradisi bahwa wanita harus mengencangkan lengan bajunya setelah menikah.