Biodata Putra Bungsu Bambang Trihatmodjo, Aditya Trihatmanto, Adik Panji yang Nikahi Bos Kosmetik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aditya Trihatmanto, putra bungsu Bambang Trihatmodjo adik dari Panji Trihatmodjo, cucu Soeharto resmi melepas masa lajangnya.

Adik Panji Trihatmodjo, Aditya Trihatmanto resmi menikahi kekasihnya, Kezia Toemion, pada Jumat (8/3/2019).

Prosesi pernikahan Aditya Trihatmanto dengan kekasihnya Kezia Toemion digelar di kediaman keluarga Cendana, Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat.

Pernikahan tersebut digelar secara meriah dengan adat Jawa-Solo dan tertutup dari sorotan media.

Aditya Trihatmanto dan Kezia Toemion terlihat menggunakan busana pengantin adat Jawa.

"I have loved you since we were 16 until infinity baby

.3.19

#ADIctedtoKEI," tulis Kezia Toemion melalui akun Instagram @keziatoemion, dikutip TribunJatim.com, Minggu (10/3/2019).

Dilansir dari berita TribunJatim.com berjudul Eksotis dan Seksi, Lihat Pesona Kezia Toemion, Cewek yang Berhasil Luluhkan Cucu Presiden Soeharto!, Kezia Toemion merupakan wanita yang berasal dari Indonesia.

Ia merupakan putri dari Theo F Toemion yang dulu menjabat sebagai kepala BPKM Indonesia.

Kezia Toemion menjadi kekasih Aditya Trihatmanto selama hampir 12 tahun.

Mereka pun menyelesaikan sekolah di kampus yang sama di California, yakni Universitas Loyola Marymount, Los Angeles, Amerika Serikat (AS) di tahun 2015.