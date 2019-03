PSIS Semarang vs Kalteng Putra di Piala Presiden 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen Grup C Piala Presiden 2019 Usai Hasil Persipura vs PSM Makassar & PSIS vs Kalteng Putra

Laga kedua di Grup C Piala Presiden 2019 telah rampung digelar pada Minggu (10/3/2019), berikut klasemen terbaru pool tersebut.

Dua laga Grup C Piala Presiden 2019 dipentaskan di Stadion Moch Soebroto, Magelang, pada Minggu (10/3/2019) yakni antara Persipura Jayapura vs PSM Makassar dan PSIS Semarang vs Kalteng Putra

Pertandingan pertama Grup C Piala Presiden 2019 pada pukul 15.30 WIB mempertemukan Persipura Jayapura dengan PSM Makassar.

Baca: Hasil Akhir PSIS Semarang vs Kalteng Putra di Piala Presiden 2019, Skor Akhir 1-0, Gol Heru Setyawan

Baca: Hasil Liverpool vs Burnley Liga Inggris, Skor 2-1 di Babak Pertama, Gol Firmino dari Mohammed Salah

Baca: Bukan Jokowi Atau Prabowo, Sandiaga Uno Ternyata Hadir di Haul Guru Sekumpul 2019, Ini Penampakannya

Dua tim yang mempunyai reputasi sebagai tim besar di persepakbolaan Indonesia bertarung secara sengit di atas lapangan.

Kendati melakukan rotasi pemain untuk mempersiapkan tim berlaga di Piala AFC 2019, PSM Makassar masih mampu mengimbangi Persipura.

Buktinya, perlu menunggu hingga akhir pertandingan untuk melihat ada gol yang tercipta.

Pada menit ke-88, pemain veteran Boaz Solossa mencetak gol untuk menyegel kemenangan bagi tim Mutiara Hitam.

Diawali oleh sepak pojok yang disundul Andre Ribeiro, bola membentur mistar gawang sebelum dituntaskan oleh Boaz menjadi gol.

Gol tersebut cukup untuk mengantarkan Persipura ke puncak klasemen sementara Grup C.