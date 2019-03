LINK RCTI! Live Streaming Arsenal vs Manchester United, Siaran Langsung RCTI Liga Inggris Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung RCTI dan live streaming Arsenal vs Manchester United (Man United) dalam lanjutan Liga Inggris malam ini di pekan 30 pada Minggu (10/3/2019).

Dijadwalkan, siaran langsung dan live streaming RCTI Arsenal vs Manchester United (Man United) ditayangkan juga Bein Sports 1 mulai pukul 23.00 WIB.

Live Streaming Arsenal vs Man United juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier serta live streaming RCTI. Link Arsenal vs Manchester United ada di bagian berita ini.

Jelang laga Arsenal vs MU, pelatih interim Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjadi penantang gelar Liga Inggris.

Ole Gunnar Solskjaer melihat adanya perbedaan penting antara Manchester City dan Liverpool dengan klubnya saat ini yang menurutnya belum bisa dicapai oleh anak asuhnya.

Pelatih asal Norwegia tersebut meyakini saat ini Man United sedang berjuang untuk finis di posisi empat besar dan di musim depan menjadi penantang gelar bisa menjadi target berikutnya.

"Kami membutuhkan lebih banyak waktu sebagai penantang gelar liga, masih banyak hal yang harus dilakukan untuk klub ini," kata Solskjaer yang dilansir dari Manchester Evening News melalui BolaSport.com .

"Kami hanya perlu melatih kebugaran dan musim depan para pemain tahu bahwa mereka sangat menginginkan berada di puncak klasemen.

"Saya selalu menuntut para pemain untuk kerja keras dan menjaga kebugaran," ujar Solskjaer menambahkan.

Bagi Solskjaer, Man City dan Liverpool terus meningkatkan performa mereka setiap pertandingan di liga.