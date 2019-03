LIVE beIN Sports 1! Link Live Streaming Liverpool vs Burnley di Liga Inggris, Simak Cara Nontonnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Liverpool vs Burnley via beIN Sports 1 di Liga Inggris malam ini akan disajikan.

Siaran langsung dan Live Streaming Liverpool vs Burnley akan dimulai pada pukul 19.00 WIB atau pukul 20.00 WITA.

Link Live Streaming Liverpool vs Burnley di Liga Inggris Malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier.

Laga Liverpool vs Burnley akan tayang malam ini, Minggu (10/3/2019) dalam lanjutan Liga Inggris.

Saat ini, Liverpool tengah digeser oleh Manchester City ke posisi kedua klasemen sementara liga Inggris.

Liverpool mengantongi poin 70 sedangkan Manchester City sudah mengemas 74 poin.

Terpaut 4 poin di antara kedua tim.

Meski berselisih poin yang cukup berjarak, namun Jurgen Klopp tetap mengusung ambisi bahwa Liverpool tidak akan mengubah target dalam perburuan gelar Premier League. Tetap mengincar gelar juara.

Dan peluang itu sebenarnya sangat besar, nanti malam, The Reds akan menjamu Burnley.

Klopp mengutarakan keyakinannya, bahwa dengan bermain di kandang, akan memudahkan mereka meraih poin penuh menjamu Burnley.