Live Bein Sports 3! Link Live Streaming Fiorentina vs Lazio di Liga Italia, Tonton Pakai Cara ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Fiorentina vs Lazio via beIN Sports 3 di Liga Italia yang akan tersaji pada Senin(11/3/2019) dini hari.

Siaran langsung dan Live Streaming Fiorentina vs Lazio akan dimulai pada pukul 02.30 WIB.

Link Live Streaming Fiorentina vs Lazio di Liga Inggris Malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier.

Laga Fiorentina vs Lazio akan tayang dalam lanjutan Liga Italia pekan 27.

Baca: Hasil MotoGP Qatar 2019 - Valentino Rossi di Posisi 11, Danilo Petrucci Tercepat di Sesi WUP

Fiorentina saat ini berada di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan poin 36. Fiorentina tentu ingin memutus torehan negatifnya yang hanya meraih 1 kemenangan dari 5 laga terakhir di semua ajang.

Sedangkan Lazio turut mengantongi torehan negatif jelang bertandang ke markas Fiorentina. Di papan klasemen, Biancoceleste masih menghuni posisi 6 dengan 41 poin. Dari lima penampilan terakhir di semua kompetisi, Lazio hanya meraih 1 kemenangan, 1 hasil seri dan 3 kekalahan.

Link Live Streaming Fiorentina vs Lazio :



Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Beinsports, BeiNConnect juga menyediakan beragam paket berlangganan mulai Rp 10 ribu per hari, Rp 75 ribu per bulan hingga Rp 599 ribu per tahun.

Pelanggan cukup mendaftar di ponsel, mengisi data diri lalu memilih metode pembayaran untuk menyaksikan Live Streaming pertandingan-pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol hingga Liga Prancis.

Klik Link berikut : KLIK

Selain itu, live streaming Fiorentina vs Lazio juga bisa diakses via vidio.com melalui channel premier. Kebetulan ada promo menonton gratis.