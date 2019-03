Live Beinsports 1! Link Live Streaming Chelsea vs Wolves Liga Inggris Malam ini, Minggu (10/3)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Chelsea vs Wolverhampton (Wolves) di Liga Inggris malam ini di pekan 30, Minggu (10/3/2019).

Laga Chelsea vs Wolves disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Chelsea vs Wolves juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Chelsea vs Wolves juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Chelsea vs Wolves live Bein Sports 1 digelar di Stadion Stamford Bridge, pukul 21.00 WIB.

Dalam laga Chelsea vs Wolves Liga Inggris nanti malam, The Blues mengincar tiga kemenangan beruntun di liga dalam perjuangan mereka untuk coba menembus empat besar.

Chelsea sedang dalam semangat tinggi jelang menghadapi Wolves nanti malam di Liga Inggris.

Setelah kalah adu penalti melawan Manchester City di final Carabao Cup, pasukan Maurizio Sarri berturut-turut menekuk Tottenham 2-0 dan Fulham 2-1 di liga, kemudian menghajar Dynamo Kiev 3-0 di leg pertama babak 16 besar Liga Europa.

Wolverhampton tak bisa diremehkan. Untuk ukuran tim promosi, kiprah mereka terbilang mengagumkan. Dilansir dari tribunkaltim.co, pada musim ini pasukan Nuno Espirito Santo sudah mencuri hasil imbang di kandang Arsenal dan Manchester United, bahkan menang 3-1 di markas Tottenham.

Dalam laga terakhirnya di Premier League, setelah sempat melalui tiga laga tanpa kemenangan (S2 K1), Wolverhampton menang 2-0 menjamu Cardiff.

Raul Jimenez dan Diogo Jota masing-masing menyumbang satu gol dan satu assist.