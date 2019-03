Live Streaming TVRI! Jadwal Final All England 2019, Minggu (10/3), Ahsan/Hendra Bisa Juara?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming TVRI! Jadwal Final All England 2019 akan disajikan. Indonesia hanya menyisakan satu wakil lewat ganda putra Muhammad Ahsan/Hendra Setiawan (Ahsan/Hendra).

Dijadwalkan, siaran langsung dan live Streaming TVRI final All England 2019 berlangsung mulai pukul 19.00 WIB

Live streaming All England 2019 dapat juga diakses via streaming akun youtube.com BWF atau akun AllEnglandBadminton. Live streaming all England 2019 juga bisa disaksikan lewat tayangan TVRI Sports HD dan K Vision. Link ada di bagian berita ini.

Indonesia gagal mewujudkan All Indonesian Final di sektor ganda putra.

Pasangan ganda putra Mohamamd Ahsan/Hendra Setiawan lebih dulu menyingkirkan Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (Jepang), 21-19, 21-16

Sayang, pasangan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto belum berhasil revans dari wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, 12-21, 22-20, 21-19.

Sementara Pasangan ganda campuran Indonesia Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti gagal ke final setelah kalah dari unggulan pertama asal China, Zheng Siwei/Huang Yaqiong, 21-13, 20-22, 13-21.

Pada partai puncak, Ahsan/Hendra akan menjumpai Chia/Soh.

Ahsan/Hendra punya bekal bagus karena unggul 2-0 dalam rekor pertemuan dengan wakil Malaysia tersebut.

Terakhir kali, kedua pasangan bertemu pada Indonesia Masters 2019, Januari lalu seperti dilansir Bpost Online dari Bolasport.