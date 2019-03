Hubungan Ahok dan Veronica Tan Setelah BTP Disebut Menikahi Puput Nastiti Devi Menurut Nathania

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ini keadaan hubungan Ahok alias BTP dan Veronica Tan setelah kabar penikahan dengan Puput Nastiti Devi menurut sang putri, Nathania Purnama.

Putri semata wayang Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok atau BTP), Nathania Purnama mengungkapkan soal hubungnnya dengan sang ayah.

Tak hanya itu, putri Ahok alias BTP ini juga membongkar hubungan ayahnya dan sang mama, Veronica Tan pasca bercerai.

Hal tersebut disampaikan putri Ahok, Nathania Purnama di laman Instagram pribadinya lewat fitur Ask Me A Question.

"What's your relationship with your dad (bagaimana hubunganmu dengan ayahmu)?" tanya seorang netizen.

Lantas, Nathania Purnama menjawab bahwa Ahok ini tak hanya sebagai ayahnya.

Namun Nathania Purnama juga menyebut bahwa sang ayah, Ahok ini adalah sebuah kejutan untuk hidupnya.

"Dia ayah saya, kejutan..kejutan, (He is my dad, suprise..suprise)," tulis Nathania Purnama.

Untuk pertanyaan kedua, ada yang bertanya perihal hubungan Ahok dan Veronica pasca bercerai kepada sang putri, Nathania Purnama.