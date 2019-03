BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - KalselPedia : Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin di Kota Banjarbaru Provinsi Kalsel

Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin diresmikan pada tanggal 31 Januari 1952, pada mulanya di bawah Kantor Inspektorat Wilayah (Kinspyah) Kalimantan Timur Selatan berkedudukan di Balikpapan, lalu dipecah di bawah Kantor Wilayah Daerah Imigrasi (Kanwildim) Kalimantan Selatan/ Tengah berkedudukan di Banjarmasin.

Kemudian setelah terbentuk Organisasi Departemen Kehakiman menjadi “Integrated Type” di bawah Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Kalimantan Selatan ( Kanwil DepKeh Kal-Sel) sekarang menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkumham Kal-Sel) berkedudukan di Banjarmasin.

Kantor Imigrasi Banjarmasin pada awal didirikan berlokasi di jalan Haryono MT No 5, kemudian pada tahun 1978 pindah ke jalan S Parman No 85, pada tahun 1982 Kantor Imigrasi Banjarmasin pindah ke jalan Haryono MT No 5.

Puncak HBI Imigrasi di Provinsi Kalsel (banjarmasin post group/ nia kurniawan)

Pada tahun 1986 Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin pindah ke jalan Jend A Yani Km. 5,5 No 24 Banjarmasin, Sejak Mei tahun 2012 berlokasi di jalan Jenderal A Yani Km 22 Landasan Ulin Banjarbaru hingga sekarang.

Pengertian keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.03.PR, 07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Kantor Imigrasi mempunyai peran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dari Departemen Hukum dan HAM RI di bidang keimigrasian di wilayah bersangkutan.

Konferensi Pers Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin (banjarmasin post group/ nia kurniawan)

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Imigrasi mempunyai fungsi :

Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian.Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Lalu Lintas Keimigrasan.