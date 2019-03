Link Live Streaming RCTI - Juventus vs Atletico Madrid Leg Kedua 16 Besar Liga Champion Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming RCTI malam ini Rabu (13/3/2019) dinihari pertandingan Juventus vs Atletico Madrid dalam lanjutan leg kedua babak 16 besar Liga Champions.

Jadwal siaran langsung dan live streaming RCTI Juventus vs Atletico Madrid via live streaming RCTI dijadwalkan dimulai pukul 02.30 WIB.

Live streaming Juventus vs Atletico Madrid via live streaming RCTI bisa disaksikan pula lewat aplikasi MNC Now atau laman metube.id.

Kalah 2-0 di leg pertama, Juventus wajib menang dengan minimal selisih tiga gol untuk bisa lolos ke babak 8 besar Liga Champions.

Manchester United, FC Porto dan Ajax Amsterdam sudah membuktikan pekan lalu, dimana mereka melakukan epic comeback.

Kalah di leg pertama, ketiga tim itu bisa membalikkan keadaan di leg kedua dan lolos ke babak perempatfinal.

Hal ini pun masih mungkin terjadi apalagi Juventus kali ini bermain di kandang sendiri.

Cristiano Ronaldo mengatakan dirinya bahagia dengan menikmati momen mencetak gol di Italia dan berhasrat membantu Juventus lolos ke perempat final Liga Champions.

Menjelang pertandingan melawan Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo meyakini dirinya dapat membantu Juventus membalikkan defisit dua gol di Turin.

Bagi Ronaldo, dirinya tidak punya rahasia melainkan hanya dedikasi dan hasrat untuk terus bermain sepak bola.